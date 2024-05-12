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Главная Прогнозы Астон Вилла – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года представляет Сергей Коваль

Астон Вилла – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года представляет Сергей Коваль

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Астон Вилла - Ливерпуль прогноз Фото: https://www.liverpoolfc.com/ Автор неизвестен
Астон Вилла Астон Вилла
Премьер-лига Англия 13 мая 2024, 15:00 Астон Вилла - Ливерпуль
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- : -
Англия, Birmingham, Вилла Парк
Ливерпуль Ливерпуль
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3,5
Коэф.: 2.01
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100%
1хБет 5.00
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13 мая количество футбольных событий будет ограниченным, много внимания привлечет противостояние Астон Вилла – Ливерпуль. Прогноз на матч упомянутых клубов составлен экспертами Dailysports.

Астон Вилла

Бирмингемцы выдают мощный сезон в АПЛ, команда идет четвертой в чемпионате, имея высокие шансы на попадание в плей-офф. Отрыв от Тоттенхэма составляет 4 очка, иными шансы на Лигу Чемпионов, а у конкурента еще впереди бита против мощного и мотивированного Манчестер Сити.

В последнем туре Астон Вилла заслуженно уступила в гостях Брайтону – 0:1, соперник играл лучше, поэтому исход закономерный. На днях клуб вылетел из Лиги конференций, уступив в полуфинале Олимпиакосу на выезде со счетом 0:2, а дома было поражение 2:4.

Ливерпуль

«Мерсесайдцы» в этом сезоне пытались бороться за чемпионство, но в концовке не хватило стабильности и сплоченности в коллективе. Сейчас Ливерпуль третий в АПЛ, потеряв даже теоретические шансы на титул. В последнем туре подопечные Юргена Клоппа одолел в зарубе дома Тоттенхэм со счетом 4:2, уйти эффектно немецкому тренеру не удастся, хотя он и так многое выиграл с клубом.

Большой турнирной мотивации не осталось, свою позицию команда не потеряет, а подняться выше, скорее всего не позволят конкуренты. Ливерпулю важна психология, когда не нужна победа, футболисты играют совсем иначе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Особой интриги не было в очной встрече первого круга, Ливерпуль одержал уверенную домашнюю победу со счетом 3:0.
  • Астон Вилла неплохо играет на своем поле, 12 побед, три поражений и столько же ничьих.
  • Ливерпуль неплохо играет на выезде, 9 побед, 6 ничьих и три поражения.

Астон Вилла – Ливерпуль Прогноз

Если анализировать котировки, станет понятно, что фаворитами котируются гости, также от клубов ждут результативного футбола. Такой матч стоит посмотреть, к тому же в понедельник и выбор небольшой. Мы считаем интересной ставку на тотал меньше 3,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3,5
Коэф.: 2.01
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