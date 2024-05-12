Астон Вилла – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года представляет Сергей Коваль

Прогноз на матч Тотал меньше 3,5 Коэф.: 2.01 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

13 мая количество футбольных событий будет ограниченным, много внимания привлечет противостояние Астон Вилла – Ливерпуль. Прогноз на матч упомянутых клубов составлен экспертами Dailysports.

Астон Вилла

Бирмингемцы выдают мощный сезон в АПЛ, команда идет четвертой в чемпионате, имея высокие шансы на попадание в плей-офф. Отрыв от Тоттенхэма составляет 4 очка, иными шансы на Лигу Чемпионов, а у конкурента еще впереди бита против мощного и мотивированного Манчестер Сити.

В последнем туре Астон Вилла заслуженно уступила в гостях Брайтону – 0:1, соперник играл лучше, поэтому исход закономерный. На днях клуб вылетел из Лиги конференций, уступив в полуфинале Олимпиакосу на выезде со счетом 0:2, а дома было поражение 2:4.

Ливерпуль

«Мерсесайдцы» в этом сезоне пытались бороться за чемпионство, но в концовке не хватило стабильности и сплоченности в коллективе. Сейчас Ливерпуль третий в АПЛ, потеряв даже теоретические шансы на титул. В последнем туре подопечные Юргена Клоппа одолел в зарубе дома Тоттенхэм со счетом 4:2, уйти эффектно немецкому тренеру не удастся, хотя он и так многое выиграл с клубом.

Большой турнирной мотивации не осталось, свою позицию команда не потеряет, а подняться выше, скорее всего не позволят конкуренты. Ливерпулю важна психология, когда не нужна победа, футболисты играют совсем иначе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Особой интриги не было в очной встрече первого круга, Ливерпуль одержал уверенную домашнюю победу со счетом 3:0.

Астон Вилла неплохо играет на своем поле, 12 побед, три поражений и столько же ничьих.

Ливерпуль неплохо играет на выезде, 9 побед, 6 ничьих и три поражения.

Астон Вилла – Ливерпуль Прогноз

Если анализировать котировки, станет понятно, что фаворитами котируются гости, также от клубов ждут результативного футбола. Такой матч стоит посмотреть, к тому же в понедельник и выбор небольшой. Мы считаем интересной ставку на тотал меньше 3,5 голов.

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