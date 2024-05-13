«Сфокусирован на одном». Саутгейт отреагировал на связи с Манчестер Юнайтед
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, по мнению СМИ, является одним из главных претендентов на то, чтобы летом возглавить Манчестер Юнайтед, но сам специалист к этой информации относится осторожно.
Так, Саутгейта спросили о том, как он относится к факту того, что он является фаворитом на пост наставника «красных дьяволов» по мнению букмекеров, на что он ответил:
«Я не большой сторонник азартных игр. Они могут делать свои ставки, но это не тема для разговора со мной. Я сфокусирован на одной вещи – иметь настолько успешный Евро со сборной Англией, насколько это возможно. Все остальное для меня совершенно нерелевантно».
Также наставник «трёх львов» увильнул от ответа на вопрос, может ли он вернуться в клубный футбол:
«Если я начну говорить об этом, то уже отвлекусь от того, что делаю. Так что, думаю, страна будет ожидать, что я сосредоточусь на Англии, и это справедливо», – сказал Саутгейт в интервью редактору ITV News Стиву Скотту.