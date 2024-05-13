Сборная из Океании ищет футболистов по объявлению в социальных сетях

Сборная Папуа-Новой Гвиении никогда не добивалась значительных успехоа даже на уровне Океании, поэтому руководство местной футбольной федерации решилось на необычный шаг.

На своей официальной странице в Facebook Футбольная ассоциация Папуа-Новой Гвинеи огласила про поиск футболистов, которые играют за рубежом, но имеют папуаские корни. Они призывают таких футболистов и футболисток откликнуться. Чтобы играть за сборную Папуа-Новой Гвинеи им достаточно заполнить специальную форму и отправить видео с нарезками своей игры.

Сборная Папуа-Новой Гвинеи занимает 166-е место в рейтинге ФИФА. В июне она сыграет на Кубке Океании, где ее соперниками по групповому этапу будут Фиджи, Таити и Самоа.

На данный момент заявка сборной этой страны состоит исключительно из футболистов местной футбольной лиги.

Наивысшим достижением в истории сборной Папуа-Новой Гвинеи является выход в полуфинал отбора на чемпионат мира-2022, где она проиграла Соломоновым островам 2:3.