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Барселона — Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Барселона - Реал Сосьедад прогноз Фото: ua-football.com/ Автор неизвестен
Барселона Барселона
Ла Лига Испания 13 мая 2024, 15:00 Барселона - Реал Сосьедад
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Испания, Barcelona, Estadio Olimpico Lluis Companys
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Реал Сосьедад больше 0.5
Коэф.: 1.53
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В рамках 35-го тура испанской Ла Лиги состоится поединок между Барселоной и Реалом Сосьедад. Встреча пройдет в Каталонии в понедельник, 13 мая. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Барселона

Каталонцам удалось уговорить Хави изменить свое решение об уходе и продолжить работу с командой в следующем сезоне. В поддержку тренера выступают и сами футболисты, многим из которых специалист дал дорогу в большой футбол.

Жирона допустила осечку в матче с Алавесом, чем открыла дорогу соседям ко второму месту. В будущем сезоне от команды точно будут ожидать борьбы за титул, а этот год считается неудачным.

Реал Сосьедад

«Баски» в этом сезоне неплохо выступили в Лиге чемпионов УЕФА, где их в 1/8 финала остановил ПСЖ. С другой стороны на внутренней арене особо похвастаться нечем. Задачей команды на оставшиеся четыре матча будет сохранение шестого места от посягательств Бетиса. Это даст возможность команде из Сан-Себастьяна в следующем сезоне выступать в Лиге Европы. Отрыв сейчас составляет лишь два очка, а в предпоследнем туре команды сойдутся в очном поединке.

Интересные факты и личные встречи

  • Барса пропустила 13 голов в последних четырех матчах.
  • Сосьедад проиграл лишь один выездной матч из последних семи в рамках Ла Лиги.
  • В матче первого круга минимальную победу праздновали каталонцы.

Барселона — Реал Сосьедад Прогноз

Подопечные Хави обязаны воспользоваться осечкой Жироны, но в соперниках довольно сильный коллектив. Думаю, гости дадут бой Барселоне и сумеют хотя бы раз забить в ее ворота.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал Реал Сосьедад больше 0.5
Коэф.: 1.53
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