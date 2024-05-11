Барселона — Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

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В рамках 35-го тура испанской Ла Лиги состоится поединок между Барселоной и Реалом Сосьедад. Встреча пройдет в Каталонии в понедельник, 13 мая. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Барселона

Каталонцам удалось уговорить Хави изменить свое решение об уходе и продолжить работу с командой в следующем сезоне. В поддержку тренера выступают и сами футболисты, многим из которых специалист дал дорогу в большой футбол.

Жирона допустила осечку в матче с Алавесом, чем открыла дорогу соседям ко второму месту. В будущем сезоне от команды точно будут ожидать борьбы за титул, а этот год считается неудачным.

Реал Сосьедад

«Баски» в этом сезоне неплохо выступили в Лиге чемпионов УЕФА, где их в 1/8 финала остановил ПСЖ. С другой стороны на внутренней арене особо похвастаться нечем. Задачей команды на оставшиеся четыре матча будет сохранение шестого места от посягательств Бетиса. Это даст возможность команде из Сан-Себастьяна в следующем сезоне выступать в Лиге Европы. Отрыв сейчас составляет лишь два очка, а в предпоследнем туре команды сойдутся в очном поединке.

Интересные факты и личные встречи

Барса пропустила 13 голов в последних четырех матчах.

Сосьедад проиграл лишь один выездной матч из последних семи в рамках Ла Лиги.

В матче первого круга минимальную победу праздновали каталонцы.

Барселона — Реал Сосьедад Прогноз

Подопечные Хави обязаны воспользоваться осечкой Жироны, но в соперниках довольно сильный коллектив. Думаю, гости дадут бой Барселоне и сумеют хотя бы раз забить в ее ворота.

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