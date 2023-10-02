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Стало известно, когда Месси вернется на поле

Новости футбола Сегодня, 03:30
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Стало известно, когда Месси вернется на поле Фото: твиттер Интер Майами/Автор неизвестен

Восстановление нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси идет по плану, однако в ближайшее время ждать появления футболиста на поле не стоит.

Об этом сообщил журналист Гастон Эдуль.

В своих социальных сетях он написал, что главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино уже точно не сможет рассчитывать на капитана сборной Аргентины в предстоящем матче против "Чикаго Файр", который запланирован на 5 октября.

По его информации, аргентинский футболист сможет помочь своей команде в игре против “Цинциннати”, которая состоится 8 октября.

Как известно, Месси пропустил уже три матча из-за повреждения. Последний раз он выходил на поле 21 сентября.

Лионель Месси стал игроком "Интер Майами" в 2023 году, подписав соглашение с американским клубом до 2025 года.

В текущем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 11 голов и пять результативных передач. Повреждение футболист получил, когда был в расположении сборной Аргентины.

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