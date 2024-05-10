«Не то чтобы мы сошли с ума». Легенда Астон Виллы шокировал суммой своего отдыха
В 2018 году легенда Астон Виллы и любимчик игроков в FIFA 14 Габриэль Агбонлахор закончил карьеру, но и во время профессиональных выступлений он не гнушался громко погулять во время отпуска.
Так, 37-летний экс-футболист команды из Бирмингема, который провёл три матча за сборную Англии, рассказал об одном из своих отпусков в Лас-Вегас и Майами, а стоимость этой поездки неподготовленного читателя может шокировать:
«Я думаю, она обошлась в районе ста тысяч фунтов. Это потому, что нужно представить: у вас будет шесть недель отпуска, первым отпуском будет поездка в Дубай с детьми и девушкой, это уже десять тысяч фунтов. Потом вы возвращаетесь и делаете каникулы для друзей, им нужно помочь забронировать рейс и гостиницу, это ещё 7-8 тысяч фунтов и множество других деталей».
Экс-нападающий также рассказал, чем он занимался в этом отдыхе:
«Не успеешь оглянуться, а ты уже тратишь 8 000 фунтов в день в течение 10 дней плюс остальные праздники, так что не то чтобы мы сошли с ума: на эти 3 000 фунтов можно купить бутылку водки Magnum [и] бутылку текилы дважды. Вы не купите 20 бутылок шампанского и не расплескаете его по всему клубу», – сказал Агбонлахор, будучи гостем Ben Heath Podcast.