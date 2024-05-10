«Не то чтобы мы сошли с ума». Легенда Астон Виллы шокировал суммой своего отдыха

В 2018 году легенда Астон Виллы и любимчик игроков в FIFA 14 Габриэль Агбонлахор закончил карьеру, но и во время профессиональных выступлений он не гнушался громко погулять во время отпуска.

Так, 37-летний экс-футболист команды из Бирмингема, который провёл три матча за сборную Англии, рассказал об одном из своих отпусков в Лас-Вегас и Майами, а стоимость этой поездки неподготовленного читателя может шокировать:

«Я думаю, она обошлась в районе ста тысяч фунтов. Это потому, что нужно представить: у вас будет шесть недель отпуска, первым отпуском будет поездка в Дубай с детьми и девушкой, это уже десять тысяч фунтов. Потом вы возвращаетесь и делаете каникулы для друзей, им нужно помочь забронировать рейс и гостиницу, это ещё 7-8 тысяч фунтов и множество других деталей».

Экс-нападающий также рассказал, чем он занимался в этом отдыхе: