Ньюкасл готов сделать своего форварда самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

В летнее трансферное окно у боссов Ньюкасла будет много забот. Нужно определиться с теми, кто должен покинуть клуб, чтобы выполнить требования финансового фейр-плей, а по отношению к кому нужно приложить усилия, чтобы не дать покинуть стан «сорок». И футболисты последней категории уже начали вырисовываться.

В Ньюкасле уверены, что им удастся удержать в команде нападающего Александра Исака, предложив ему новый контракт с повышенным окладом. Точных цифр не называется, но как сообщает TBR Football, швед станет самым высокооплачиваемым игроком в целой истории Ньюкасла.

В контракте также будет прописана клаусула, подобная до отступных ещё одной звезды «сорок» – Бруну Гимарайнша, которые в первый месяц трансферного окна, как мы сообщали ранее, будет составлять сто миллионов фунтов.

Исак к себе привлекает внимание Челси и Арсенала, но в Ньюкасле настаивают, что шведа не отпустят ни за какие деньги.