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Морока Свэллоуз – Стелленбош прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Сваллоус - Стелленбош прогноз twitter.com/StellenboschFC
Сваллоус Сваллоус
Премьер-лига ЮАР 11 мая 2024, 09:00 Сваллоус - Стелленбош
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Южно-Африканская Республика,
Стелленбош Стелленбош
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Стелленбош
Коэф.: 1.73
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В субботу, 11 мая, в матче 28-го тура Премьер-лиги ЮАР Морока Свэллоуз дома сыграет против Стелленбоша. Начало матча в 15:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Морока Свэллоуз

Морока на протяжение всего сезона ведет борьбу за выживание в Премьер-лиге, и за три тура до финиша имеет отличные шансы остаться в элите на следующий сезон. От зоны переходного плей-офф Свэллоуз отделяют пять очков. Если Ричардс Бэй в оставшихся матчах не одержит две победы, Морока может даже не набирать больше очков и сохранить место в Премьер-лиге. В предыдущем туре Свэллоуз проиграли Кейптаун Сити со счетом 0:2, а перед этим была выездная победа над Чиппа Юнайтед 2:1.

Стелленбош

Стелленбош уже лишился шансов в борьбе за чемпионство, но на финише сезона эта команда преследует иную цель. Стелленбош ведет с Орландо Пайретс борьбу за второе место, которое позволяет играть в Лиге чемпионов КАФ. Для этой команды второе место было бы грандиозным успехом, ведь ранее Стелленбош никогда не играл в Лиге чемпионов КАФ, а его лучшим достижением в Премьер-лиге является четвертое место. К этому матчу Стелленбош подходит с впечатляющей серией из 19 матчей без поражений в Пермьер-лиге подряд. Последний раз он проигрывал еще 27 сентября 2023 в матче против Мамелоди Сандаунз. В предыдущем туре Стелленбош потерял очки в игре з Амазулу (0:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 7-м туре текущего сезона Морока Свэллоуз неожиданно обыграла Стелленбош со счетом 2:0.

В 10 матчах в истории между этими командами Стелленбош одержал 3 победы, а Морока – 2.

Прогноз на матч Морока Свэллоуз – Стелленбош

Стелленбош очень мотивирован и является более сильной командой. Моя ставка – победа гостей.

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Прогноз на матч Победа Стелленбош
Коэф.: 1.73
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