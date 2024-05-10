Директор по футболу Эвертона сделал заявление, которое не понравится фанатам

Эвертон в нынешнем сезоне сталкивается с постоянными проблемами в контексте финансового фейр-плей, и «ириски» нашли способ, как их решить. Правда, он не очень понравится фанатам ливерпульского клуба.

Директор по футболу Эвертона Кевин Телвелл предупредил болельщиков, что летом в команде случится распродажа: