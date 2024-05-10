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Директор по футболу Эвертона сделал заявление, которое не понравится фанатам

Новости футбола Сегодня, 12:39
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Директор по футболу Эвертона сделал заявление, которое не понравится фанатам Директор по футболу Эвертона сделал заявление, которое не понравится фанатам

Эвертон в нынешнем сезоне сталкивается с постоянными проблемами в контексте финансового фейр-плей, и «ириски» нашли способ, как их решить. Правда, он не очень понравится фанатам ливерпульского клуба.

Директор по футболу Эвертона Кевин Телвелл предупредил болельщиков, что летом в команде случится распродажа:

«Также важно, чтобы я был полностью откровенен с вами. Реальность такова, что, учитывая действующий регламент и текущее финансовое положение клуба, мы должны хорошо торговать. Работа в рамках таких жестких финансовых параметров делает работу чрезвычайно сложной.

Это означает, что игроки будут продаваться, а также что все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты будут использоваться для пополнения состава, включая использование рынка аренд. Мы понимаем, какая ответственность на нас лежит, и она должна быть нашим приоритетом. Возможно, это не очень приятно слышать, но в нынешних обстоятельствах это правильное решение для Эвертона», – цитирует ТелвеллаSkySports.

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