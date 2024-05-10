Директор по футболу Эвертона сделал заявление, которое не понравится фанатам
Эвертон в нынешнем сезоне сталкивается с постоянными проблемами в контексте финансового фейр-плей, и «ириски» нашли способ, как их решить. Правда, он не очень понравится фанатам ливерпульского клуба.
Директор по футболу Эвертона Кевин Телвелл предупредил болельщиков, что летом в команде случится распродажа:
«Также важно, чтобы я был полностью откровенен с вами. Реальность такова, что, учитывая действующий регламент и текущее финансовое положение клуба, мы должны хорошо торговать. Работа в рамках таких жестких финансовых параметров делает работу чрезвычайно сложной.
Это означает, что игроки будут продаваться, а также что все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты будут использоваться для пополнения состава, включая использование рынка аренд. Мы понимаем, какая ответственность на нас лежит, и она должна быть нашим приоритетом. Возможно, это не очень приятно слышать, но в нынешних обстоятельствах это правильное решение для Эвертона», – цитирует ТелвеллаSkySports.