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РБ Лейпциг – Вердер прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Евгений Кравченко Евгений Кравченко Експерт Dailysports
РБ Лейпциг - Вердер прогноз DAZN
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бундеслига Германия 11 мая 2024, 09:30 РБ Лейпциг - Вердер
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- : -
Германия, Leipzig, Ред Булл Арена Лейпциг
Вердер Вердер
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.56
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В субботу, 11 мая, в матче 33-го тура Бундеслиги РБ Лейпциг дома сыграет против Вердера. Начало матча в 15:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

РБ Лейпциг

РБ Лейпциг все свои задачи в єтом сезоне уже решил. “Быки” занимают четвертое место с отрывом от Боруссии Дортмунд в 3 очка. Однако даже если РБ Лейпциг проиграет два оставшихся матча и опустится на пятое место, все равно сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Команда Марко Розе подходит к матчу против Вердера с серией из 9 матчей без поражений подряд. Последний раз РБ Лейпциг проигрывал еще 24 февраля в выездном матче против Баварии 1:2. В предыдущем туре РБ Лейпциг был в шаге от победы над Хоффенхаймом, но пропустил на 90-й минуте и сыграл 1:1.

Вердер

Вердер занимает 11-е место с 38 очками в активе и все еще имеет шанс даже квалифицироваться в еврокубки, поскольку отставание от восьмой позиции составляет лишь два очка. Однако, чтобы рассчитывать на такой исход, бременцам нужно выигрывать оба оставшихся матча в сезоне.

К матчу против Лейпцига Вердер подходит в отличной форме. В трех предыдущих турах команда Оле Вернера набрала 7 очков: победы над Штутгартом (2:1) и Аугсбургом (3:0), а также ничья против Боруссии Гладбах (2:2). При этом Вердер был очень близок к тому, чтобы обыграл Гладбах, но на 90+1 Флориан Нойхауз реализовал пенальти и сравнял счет.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 16-м туре текущего сезона РБ Лейпциг и Вердер сыграли 1:1.
  • Вердер не может выиграть у РБ Лейпциг с 2019 года, 8 матчей подряд.

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Вердер

РБ Лейпциг – фаворит, но обе команды играют в открытый футбол. Ставлю на то, что мы увидим голы как от РБ Лейпциг, так и от Вердера.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.56
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