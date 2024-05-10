Футболист Челси установил историческое достижение клуба. В чем оно заключается?
Новости футбола Сегодня, 10:08
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Полузащитник Челси Коул Палмер смог переписать историю Челси по одному интересному показателю.
Англичанин стал первым в истории клуба, кто выиграл в один места награду лучшего футболиста и стал автором лучшего гола. До Палмера - это не удавалось никому в Челси.
По итогам голосования Палмер опередил Бруну Фернандеша (Манчестер Юнайтед), Жана-Филиппа Матета (Кристал Пэлас), Кая Гаверца (Арсенал), Джордана Пикфорда (Эвертон) и Йошку Гвардиолу (Манчестер Сити).
Его мяч в ворота команды Эвертон, который он забил в рамках 33 тура Премьер-лиги - стал лучшим в апреле.
К слову, сегодня официально завершилось голосование за приз лучшему футболисту и лучшему тренеру в английской Премьер-лиге по итогам апреля.
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