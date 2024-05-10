Футболист Челси установил историческое достижение клуба. В чем оно заключается?

Полузащитник Челси Коул Палмер смог переписать историю Челси по одному интересному показателю.

Англичанин стал первым в истории клуба, кто выиграл в один места награду лучшего футболиста и стал автором лучшего гола. До Палмера - это не удавалось никому в Челси.

По итогам голосования Палмер опередил Бруну Фернандеша (Манчестер Юнайтед), Жана-Филиппа Матета (Кристал Пэлас), Кая Гаверца (Арсенал), Джордана Пикфорда (Эвертон) и Йошку Гвардиолу (Манчестер Сити).

Его мяч в ворота команды Эвертон, который он забил в рамках 33 тура Премьер-лиги - стал лучшим в апреле.

😮‍💨 The nutmeg

🤤 The backheel

🥶 The finish



Stunning. pic.twitter.com/Yh8olDWiEo — Premier League (@premierleague) May 10, 2024

К слову, сегодня официально завершилось голосование за приз лучшему футболисту и лучшему тренеру в английской Премьер-лиге по итогам апреля.