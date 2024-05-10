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Планируют межсезонье. Главный тренер Челси о подготовке к следующему сезону

Новости футбола Сегодня, 12:28
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Планируют межсезонье. Главный тренер Челси о подготовке к следующему сезону Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино рассказал, что они уже начали планировать межсезонье с руководством клуба.

На пресс-конференции аргентинский специалист заявил, что они уже провели несколько встреч со спортивным директором Челси и начали подготовку к межсезонью и следующему сезону.

"У нас было несколько встреч, и мы работаем с ответственностью, чтобы организовать следующий сезон и, конечно, работать в будущем", - заявил Почеттино.

Также, в Маурисио спросили, останется ли он в Челси на следующий сезон. По словам тренера, это неважно. Самое важное - это продолжать работать. Если все будут довольны, не только владельцы или спортивные директора довольны тренерским составом, а вся организация, которую здесь строит клуб.

"Если мы счастливы, то это идеально. Но дело не только в том, что счастливы владельцы или спортивные директора. Вы также должны спросить, счастливы ли мы. Возможно, мы не счастливы.

Бывает, что тренерский штаб принимает ситуацию, а потом является не счастливым, тогда нужно разойтись. Не раз случалось, когда тренерский штаб в конце сезона решает не продолжать сотрудничество", - добавил Почеттино.

К слову, сегодня официально завершилось голосование за приз лучшему футболисту и лучшему тренеру в английской Премьер-лиге по итогам апреля.

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