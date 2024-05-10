Английская Премьер-лига назвала лучшего игрока и тренера по итогам апреля

Сегодня официально завершилось голосование за приз лучшему футболисту и лучшему тренеру в английской Премьер-лиге по итогам апреля.

На этот раз лучшим футболистом месяца Премьер-лига признала атакующего полузащитника Челси Коула Палмера, который в апреле отметился 7 голами и 1 ассистом в 4 матчах.

По итогам голосования Палмер опередил Бруну Фернандеша (Манчестер Юнайтед), Жана-Филиппа Матета (Кристал Пэлас), Кая Хаверца (Арсенал), Джордана Пикфорда (Эвертон) и Йошко Гвардиола (Манчестер Сити).

Лучшим тренером по итогам апреля признали Шона Дайча из Эвертона. В минувшем месяце его команда выиграла 4 матча, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Кроме Дайча, на приз претендовали Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) и Микель Артета (Арсенал).