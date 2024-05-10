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Вингер Баварии Мюнхен может пропустить Чемпионат Европы 2024 года

Новости футбола Сегодня, 11:55
Влад Ковальчук эксперт Dailysports Влад Ковальчук
Вингер Баварии Мюнхен может пропустить Чемпионат Европы 2024 года Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

Вингер Баварии Мюнхен и сборной Германии Серж Гнабри не сыграет в нынешнем сезоне за мюнхенцев, сообщает Bild.

Кроме этого, футболист может не пропустить Чемпионат Европы 2024, который пройдет как раз в Германии. В первом тайме ответного матча полуфинала ЛЧ между Реалом и Баварией Гнабри получил травму задней поверхности бедра.

Это уже пятое повреждение Сержа в этом сезоне. Во всех турнирах немец провел за Баварию всего 20 матчей, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.

Напомним, что после решения об отставке Томаса Тухеля Бавария продолжает активные поиски нового главного тренера команды. Сейчас все идет к тому, что команду снова возглавит Ганс-Дитер Флик.

Ранее Бавария интересовалась Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном, Зинедином Зиданом и Ральфом Рангником, но ей не удалось договорится ни с одним из этих кандидатов.

Напомним, Бавария проиграла 1:2 Реалу Мадрид и вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

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