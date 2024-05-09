Бавария вернет тренера, с которым выигрывала требл

После решения об отставке Томаса Тухеля Бавария продолжает активные поиски нового главного тренера команды.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, сейчас все идет к тому, что команду снова возглавит Ханс-Дитер Флик. Ранее он планировал впервые возглавить клуб за пределами Германии, и вел переговоры с Барселоной, но Хави решил остаться и этот вариант стал недоступен.

Сейчас Флик уже склоняется к тому, чтобы принять предложение Баварии вернуться. Переговоры пока что не находятся на продвинутой стадии, но первые позитивные контакты уже состоялись.

Флик тренировал Баварию с ноября 2019 года по лето 2021. В первый же сезон он выиграл с Баварией требл.

После Баварии Флик был назначен новым главным тренером сборной Германии, чтобы подготовить к чемпионату Европы-2024. Однако команда слабо играла в товарищеских матчах и Флика отправили в отставку.

Ранее Бавария интересовалась Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном, Зинедином Зиданом и Ральфом Рангником, но ей не удалось договорится ни с одним из этих кандидатов.

Напомним, вчера Барселона проиграла 1:2 Реалу Мадрид и вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.