"Чувствую себя все лучше и лучше". Месси идет на поправку

Главный тренер Интер Майами Херардо Мартино предоставил обновленую информацию о состоянии Лионеля Месси. Аргентинец пропустил уже три игры подряд.

Перед вчерашним матчем Интер Майами против Нью-Йорк Сити ходили слухи, что Месси может появиться в составе своей команды, но этого вновь не произошло. Этот факт вызвал опасения, что звездный нападающий может и вовсе не появится в четырех последних матчах регулярного сезона. Главный тренер «цаплей», выступая перед журналистами, поспешил опровергнуть такое мнение и заявил, что Месси быстро восстанавливается.

«Мы собираемся оценить его состояние [перед матчем в среду] против Чикаго. Возможно он начнет на скамейке запасных. Если он и выйдет, то из списка запасных игроков, будь то против Чикаго или Цинциннати. Он тренируется на поле отдельно от группы, но чувствует себя все лучше и лучше. Время покажет, что является правдой, то что я говорю, или тот человек, который сделал такое предположение».

Лионель Месси не появляется в составе своей команды уже три игры кряду, ровно столько же матчей его команда не может победить соперников. На данный момент Интер Майами занимает тринадцатое место Восточной конференции МЛС. За четыре тура до конца чемпионата от зоны финальной серии команду отделяет двенадцать очков.

Напомним, что команды Роналду и Месси могут провести товарищеский матч.