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Команды Роналду и Месси могут провести товарищеский матч

Новости футбола Сегодня, 11:21
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Команды Роналду и Месси могут провести товарищеский матч Команды Роналду и Месси могут провести товарищеский матч

Вскоре может состояться еще один матч между двумя легендами современного футбола: Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

По информации журналиста Али Алабдаллха, китайская международная маркетинговая компания планирует провести товарищеский матч между Интер Майами и Аль-Наср.

Аль-Наср, за который сейчас выступает Криштиану Роналду, получил приглашение на участие в товарищеских матчах в Китае и двух странах Персидского залива, названия которых пока не называются.

Источник добавляет, что организаторы матчей ожидают публикации календаря Саудовской Про Лиги во время паузы на матчи Кубка Азии, чтобы составить календарь товарищеских игр.

Также в медиа намекали, что в серии товарищеских матчей примет участие сборная звезд Саудовской Про Лиги, а также Манчестер Сити. Эта игра также будет запланирована на январь.

Напомним, что в последний раз Криштиану Роналду и Лионель Месси выходили на поле друг против друга в январе года в игре ПСЖ против символической сборной Про Лиги Саудовской Аравии. Роналду в той встречи забил два гола, а Месси - один.

Связанные команды и лиги
Аль-Наср Интер Майами МЛС США Про-лига Саудовская Аравия
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