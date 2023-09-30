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Интер Майами без Месси снова не смог победить

Новости футбола Вчера, 23:40
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Интер Майами без Месси снова не смог победить Интер Майами без Месси снова не смог победить

В ночь на 1 октября в Майами (США) состоялся матч регулярного чемпионата MLS между «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити». Команды обменялись голами, но выявить победителя так и не смогли. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Интересно, что ждать первого гола болельщикам пришлось до 77-й минуты. Именно тогда гости открыли счет: полузащитник «Нью-Йорк Сити» Сантьяго Родригес привел свою команду вперед.

Отыграться хозяева поля смогли лишь на последней минуте дополнительного времени, благодаря голу Джозефа Мартинеза.

В целом, домашняя команда имела большее преимущество в владении мячом: 65% против 35%. В то же время если говорить о количестве ударов по воротам, то по этому показателю команды показали примерно одинаковые показатели: 11 ударов у «Сити» против 10 у «Интера».

После очного противостояния коллектив из Майами продолжает занимать 14-е место из 15 возможных в Восточной конференции, а представители Нью-Йорка идут на восьмой строчке.

Отметим, что это был уже четвертый матч “Интер Майами”, в котором не сыграл аргентинский нападающий Лионель Месси.

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