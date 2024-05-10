Очередной клуб пытается убедить Наполи отпустить Кварацхелию

Нападающий Наполи Хвича Кварацхелия является желанным для множества клубов игроком, и очередной клуб пытает счастье, чтобы совершить, как кажется, невозможное и переманить картвела к себе.

Попытку подписать Кварацхелию предпринимает ПСЖ. Спортивный директор клуба Луис Кампос, как сообщает Le Parisen, три недели назад был в Риме, где провел несколько встреч и среди его собеседников был агент картвела Мамука Джугелия.

Но, пока что в Наполи не имеют ни малейшего желания отпускать Кварацхелию. С высокой долей вероятности покинуть Неаполь может Виктор Осимхен, и босс «партенопеийцев» Аурелио Де Лаурентис не желает прощаться с двумя лидерами в один момент.

Добавляется, что цены на Кварацхелию сейчас нет и он не продается. Напомним, ранее мы сообщали о том, что нападающим интересовалась Барселона, которая, однако, также потерпела неудачу в гонке за картвелом.