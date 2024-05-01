В Наполи уверены, что Барселона не сможет увести у команды Кварацхелию

Одним из самых громких переходов в грядущее трансферное окно может стать трансфер Хвичи Кварацхелии из Наполи в Барселону. Заинтересованность каталонского клуба в переговорах с партенопеийцами по новому контракту использует агент картвела Мамука Джугелия, но, кажется, интерес так и останется интересом.

Если веритьLaGazzettadelloSport, босс Наполи Аурелио Де Лаурентис понимает, что Барселоне будет сложно выполнить его финансовые требования по Кварацхелии, а именно от 120 до 130 миллионов евро. Меньшая сумма владельца неаполитанского клуба не устроит.

В новом контракте Кварацхелии Де Лаурентис планирует предусмотреть клаусулу, которая может начинаться от 100 миллионов евро. Действующее соглашение картвела с Наполи рассчитано до июня 2027 года.