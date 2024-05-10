Зверев без проблем прошел в следующий круг Мастерс в Риме

Александр Зверев сыграл в первом раунде плей-офф турнира ATP1000 в Риме против австралийца Алаксандара Вукича.

У пятой ракетки мира не возникло никаких проблем со своим соперником. Первый сет он завершил за 32 минуты - Зверев выиграл 6:0. Во втором сете соперник навязал Звереву борьбу, но забрать этот сет он не смог. Александр победил и здесь со счетом 6:4.

Зверев без лишних проблем прошел в следующий раунд турнирную ATP1000 в Риме. Эта игра длилась всего один час 21 минуту. В следующем раунде он сыграет против 54 ракетки мира, итальянца Лучано Дардери.

Alexander Zverev gewinnt souverän in zwei Sätzen gegen Alexander Vukic und steht in der dritten Runde des ATP Masters in Rom!🔥#SkyTennis #ATP #Rom #Zverev #Vukic pic.twitter.com/t34sxD5jIW — Sky Sport (@SkySportDE) May 10, 2024

Турнир WTA1000 в Риме. 1/32 финала

Зверев - Вукич - 2:0 (6:0, 6:4)