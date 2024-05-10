Зверев без проблем прошел в следующий круг Мастерс в Риме
Новости тенниса Сегодня, 10:39
Фото: https://twitter.com/ESPNtenis
Александр Зверев сыграл в первом раунде плей-офф турнира ATP1000 в Риме против австралийца Алаксандара Вукича.
У пятой ракетки мира не возникло никаких проблем со своим соперником. Первый сет он завершил за 32 минуты - Зверев выиграл 6:0. Во втором сете соперник навязал Звереву борьбу, но забрать этот сет он не смог. Александр победил и здесь со счетом 6:4.
Зверев без лишних проблем прошел в следующий раунд турнирную ATP1000 в Риме. Эта игра длилась всего один час 21 минуту. В следующем раунде он сыграет против 54 ракетки мира, итальянца Лучано Дардери.
Турнир WTA1000 в Риме. 1/32 финала
Зверев - Вукич - 2:0 (6:0, 6:4)
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