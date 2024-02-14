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Сон Хын Мин пострадал во время драки с партнерами по сборной. Известны шокирующие подробности

Новости футбола Вчера, 09:08
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Сон Хын Мин пострадал во время драки с партнерами по сборной. Известны шокирующие подробности Сон Хын Мин пострадал во время драки с партнерами по сборной. Известны шокирующие подробности

Звезда Тоттенхэм и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин вывихнул палец во время потасовки с партнерами по национальной команде.

Как сообщает The Sun, конфликт произошел накануне полуфинального матча Кубка Азии против Иордании, который корейцы неожиданно проиграли (0:2).

По информации источника, что конфликт случился во время командного ужина южнокорейской сборной. Сообщается, что группа молодых игроков Южной Кореи быстро поели и пошли играть в настольный теннис. Сону крайне не понравилось такое поведение партнеров, поскольку общий прием пищи часто используется как шанс сплотить команду.

Лидер Тоттенхэма эмоционально высказал свои претензии полузащитнику ПСЖ Ли Кан Ин, что привело к серьезной потасовке. В результате выяснения отношений Сон вывихнул палец. На матч против Иордании ведущий игрок южнокорейской сборной вышел с повязкой, наложенной на два пальца правой руки.

После возвращения из лагеря сборной Сон уже сыграл за Тоттенхэма в матче против Брайтона (2:1) в прошлую субботу. На его руке все еще была повязка.

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