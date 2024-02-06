Скандал в Ла Лиге. Фанат Райо Вальекано засунул палец в полузащитника Севильи

Очень странный эпизод произошел во время вчерашнего матча Ла Лиги между Райо Вальекано и Севильей.

По ходу первого тайма, при счете 1:1, когда полузащитник Севильи Лукас Окампос вбрасывал аут и нагнулся за мячом, один из фанатов Райо Вальекано решил засунуть палец ему прямо в анус.

🚨 IMAGEN GOL PLAY 🚨



🎥 La secuencia completa de la agresión de un aficionado de Vallecas a Lucas Ocampos



📺 #DirectoGol pic.twitter.com/irozEBa3eO — Directo Gol (@DirectoGol) February 5, 2024

На удивление Окампмос не очень бурно отреагировал и просто поговорил с несовершеннолетним болельщиком. Однако после игры он не сдерживал себя в высказываниях.

“Я надеюсь, что Ла Лига воспримет это серьезно. Всегда есть какой-то дурак на стадионе. Если такое случится в женском футболе, мы знаем, какие могут быть последствия. Надеюсь, они накажут этого идиота, чтобы он не запятнал имидж фанатов Райо”, – цитирует Окампоса Marca.

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Севилья в итоге выиграла 2:1 и поднялась на 15-е место в Ла Лиге.