Жирона отдаст одного из своих лидеров в клуб АПЛ

Один из лидеров каталонской Жироны Савио летом покинет стан команды и присоединится к коллективу АПЛ.

По сообщению Фабрицио Романо, 19-летний бразильский форвард летом присоединится к Манчестер Сити. Контракт Савио принадлежит французскому Труа, но что этот клуб, что Жирона входят в City Group.

Контракт будет подписан в ближайшие дни, но сейчас игрок сконцентрирован на выступления в каталонской команде, чтобы закончить сезон лучшим образом.

Савио перешел в Жирону на правах аренды из Труа летом 2023 года и в 27 матчах он забил семь голов и отдал семь ассистов.

Сумму трансфера Романо не назвал, но Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Ныне Жирона идет на втором месте в турнирной таблицы Ла Лиги и накануне лобового матча с лидером чемпионата мадридским Реалом команда Мичела понесла потери.