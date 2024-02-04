Жирона несет потери перед важнейшим матчем против Реала

Накануне в матче испанской Ла Лиги Жирона сыграла вничью против Реала Сосьедад. Игра была насыщенной эмоциями, что привело к ошибкам со стороны хозяев в концовке встречи.

Важные последствия этого матча будут ощущены на поле Сантьяго Бернабеу в следующем туре, когда Жирона встретится с мадридским Реалом. Анхель Эррера, опорный полузащитник команды, получил предупреждение на 88-й минуте, ставшее для него пятым в сезоне и делающее его недоступным для следующего матча.

Центральный защитник Жироны Дэйли Блинд также получил предупреждение после финального свистка за чрезмерные эмоции. Следующий матч своей команды он тоже пропустит. Кроме того, на 89-й минуте главный тренер Жироны Мичел был удален за реакцию на действия главного арбитра.

Плюс ко всему, травма нападающего Артема Довбика, который пропустил отчетный матч, также стала частью сложной ситуации для команды. Его участие в следующей игре пока остается под вопросом.

Напомним, что в следующем туре каталонская Жирона отправится в гости к мадридскому Реалу. На текущий момент команды разделяют в турнирной таблице всего 4 очка.