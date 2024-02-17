Штраф в €6000 и запрет на посещение в течении 12 месяцев. Последствия выходки фаната Райо Вальекано

Во время матча 23-го тура испанской Ла Лиги между Райо Вальекано и Севильей произошел неприятный инцидент, когда один из фанатов Райо Вальекано решил ткнуть пальцем полузащитника Севильи Лукаса Окампоса прямо в ягодицу.

После произошедшего зритель и его спутники проявили шутливое отношение к протестам игрока. В результате этих событий и Райо, и Севилья опубликовали официальные заявления, осуждающие данный случай. Кроме того, Ла Лига объявила о подаче жалобы на виновника нападения в прокуратуру по делам несовершеннолетних.

Постоянная комиссия Государственной комиссии по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте согласилась предложить штраф в размере€6000 и запрет на доступ к спортивным объектам сроком на 12 месяцев для несовершеннолетних болельщиков.

Окампос надеется, что это будет последний раз, когда подобный акт будет замечен на футбольном поле: