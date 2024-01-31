Сенегальский форвард Челси не успеет на матч с Ливерпулем

Сенегальский форвард Челси Николас Джексон не поможет своей команде в сегодняшнем матче с Ливерпулем, вопреки ожиданиям Маурисио Почеттино.

Нападающий сборной Сенегала не успеет на матч из-за задержки своего рейса в Англию.

После вылета из Кубка Африканских наций игрокам сборной Сенегала было приказано сначала вернуться на родину, после чего их отпустили в свои клубы. Но рейс Джексона в Англию не состоялся в запланированное время, поэтому футболист физически не сможет присутствовать на Энфилде.

Напомним, сборная Сенегала прекратила борьбу за Кубок африканских наций на стадии 1/8 финала после поражения от Кот-д'Ивуара в серии послематчевых пенальти. Львы Теранги не смогли защитить звание чемпионов Африки.

22-летний Джексон сыграл во всех четырех матчах своей сборной на КАН, не сумев отличиться результативными действиями.

Поединок 22-го тура Премьер-лиги между Ливерпулем и Челси состоится сегодня, 31 января. Начало встречи - в 21:15 по центральноевропейскому времени.