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Сборная Кот-д'Ивуара в серии пенальти одерживает победу и выходит в четвертьфинал КАН

Новости футбола Сегодня, 17:58
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Сборная Кот-д'Ивуара в серии пенальти одерживает победу и выходит в четвертьфинал КАН Фото: https://twitter.com/CAF_Online

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций Сенегал сыграл против Кот-д'Ивуара. Матч прошел в понедельник, 29 января.

Сборная Сенегала отметилась быстрым забитым мячом. Уже на четвертой минуте матча Хабиб Диалло вывел свою национальную команду вперед. В дальнейшем в первом тайме больше мячом владел Кот-д'Ивуар, но ни они, ни Сенегал больше в первом тайме не забивали.

Во второй половине Кот-д'Ивуар продолжал доминировать на футбольном поле и искал возможности для того, чтобы сравнять счет. Помог соперник. На 83-й минуте голкипер Сенагала Эдуард Менди сбил нападающего и "привез" пенальти в свои ворота. Франк Кессье уверенно реализовал его и смог перевести матч в дополнительное время.

Овертаймы не подарили болельщикам забитых мячей. Вся интрига перенеслась в серию пенальти. В серии пенальти более точными были футболисты Кот-д'Ивуара. "Слоны" побеждают Сенегал в непростом матче и идут в четвертьфинал.

КАН. 1/8 финала

Сенегал - Кот-д'Ивуар - 1:2 (пенальти)
Голы: 1:0 - 4 Диалло, 1:1 - 86 Кессье

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