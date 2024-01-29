Сборная Кот-д'Ивуара в серии пенальти одерживает победу и выходит в четвертьфинал КАН

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций Сенегал сыграл против Кот-д'Ивуара. Матч прошел в понедельник, 29 января.

Сборная Сенегала отметилась быстрым забитым мячом. Уже на четвертой минуте матча Хабиб Диалло вывел свою национальную команду вперед. В дальнейшем в первом тайме больше мячом владел Кот-д'Ивуар, но ни они, ни Сенегал больше в первом тайме не забивали.

Во второй половине Кот-д'Ивуар продолжал доминировать на футбольном поле и искал возможности для того, чтобы сравнять счет. Помог соперник. На 83-й минуте голкипер Сенагала Эдуард Менди сбил нападающего и "привез" пенальти в свои ворота. Франк Кессье уверенно реализовал его и смог перевести матч в дополнительное время.

Овертаймы не подарили болельщикам забитых мячей. Вся интрига перенеслась в серию пенальти. В серии пенальти более точными были футболисты Кот-д'Ивуара. "Слоны" побеждают Сенегал в непростом матче и идут в четвертьфинал.

КАН. 1/8 финала

Сенегал - Кот-д'Ивуар - 1:2 (пенальти)

Голы: 1:0 - 4 Диалло, 1:1 - 86 Кессье