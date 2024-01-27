Сенегал – Кот-д'Ивуар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023

В понедельник нас ждет два матча стадии плей-офф Кубка африканских наций 2023. Вторым матчем этого игрового дня станет встреча действующего чемпиона – Сенегала с хозяевами турнира - Кот-д'Ивуаром. Сайт Dailysports расскажет, где вы можете увидеть этот матч.

Сенегал – Кот-д'Ивуар что нужно знать о матче?

Сенегал защищает титул чемпиона Африки и считается одним из фаворитов и в этом году, что команда и сумела доказать во время группового этапа выиграв все три матча забив суммарно восемь голов и пропустив единожды от Камеруна.

Кот-д'Ивуар, который в 2015 году завоевывал титул чемпиона также входил в списки лидеров, по мнению букмекеров, но во время группового этапа сумел лишь один раз победить, в матче-открытия с одним из аутсайдеров турнира – Гвинеей-Бисау (2:0) и дважды проиграл: Нигерии (0:1) и Экваториальной Гвинеи (0:4).

Сенегал – Кот-д'Ивуар когда и где состоится матч?

Матч между сборными Сенегала и Кот-д'Ивуара пройдет в Ямусукро на Стадион имени Шарля Конана Банни. Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах мира.

Варшава – 21:00

Киев – 22:00

Ереван – 00:00

Астана – 02:00

Сенегал – Кот-д'Ивуар где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Bet365.

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