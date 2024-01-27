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Сенегал – Кот-д'Ивуар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023

Новости футбола Сегодня, 08:58
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Сенегал – Кот-д'Ивуар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023 В понедельник нас ждет два матча стадии плей-офф Кубка африканских наций 2023. Вторым матчем этого игрового дня станет встреча действующего чемпиона – Сенегала с хозяевами турнира - Кот-д'Ивуаром. Сайт Dailysports расскажет, где вы можете увидеть этот матч.

В понедельник нас ждет два матча стадии плей-офф Кубка африканских наций 2023. Вторым матчем этого игрового дня станет встреча действующего чемпиона – Сенегала с хозяевами турнира - Кот-д'Ивуаром. Сайт Dailysports расскажет, где вы можете увидеть этот матч.

Сенегал – Кот-д'Ивуар что нужно знать о матче?

Сенегал защищает титул чемпиона Африки и считается одним из фаворитов и в этом году, что команда и сумела доказать во время группового этапа выиграв все три матча забив суммарно восемь голов и пропустив единожды от Камеруна.

Кот-д'Ивуар, который в 2015 году завоевывал титул чемпиона также входил в списки лидеров, по мнению букмекеров, но во время группового этапа сумел лишь один раз победить, в матче-открытия с одним из аутсайдеров турнира – Гвинеей-Бисау (2:0) и дважды проиграл: Нигерии (0:1) и Экваториальной Гвинеи (0:4).

Сенегал – Кот-д'Ивуар когда и где состоится матч?

Матч между сборными Сенегала и Кот-д'Ивуара пройдет в Ямусукро на Стадион имени Шарля Конана Банни. Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах мира.

  • Варшава – 21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

Сенегал – Кот-д'Ивуар где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Bet365.

Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.

  • Грузия - Silk Sport
  • Израиль - 5Sport
  • Казахстан - МЕGOGGО
  • Польша - МЕGOGО
  • Украина - МЕGOGО
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
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Сенегал Кот-д’Ивуар Кубок африканских наций
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