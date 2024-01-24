Сборная Ганы осталась без главного тренера

Футбольная ассоциация Ганы официально объявила об отставке Криса Хьютона с поста главного тренера национальной сборной.

Это решение принято после провальной игры “Черных звезд” на Кубке африканских наций-2023. Сборная Ганы набрала только два очка и финишировала в группе на третьем месте, пропустив вперед Египет и Кабо-Верде. У команды уже нету шансов пройти в плей-офф в качестве одной из лучших четырех команд, что заняли третьи места.

65-летний ирландец возглавил сборную Ганы в марте прошлого года. Под его руководством команда выиграла 4 игры, 4 раза сыграла вничью и потерпелп поражение.

В отборе на чемпионат мира-2026 Гана стартовала с победы над Мадагаскаром (1:0) и неожиданного поражения от Коморских островов (0:1).

Ближайший матч отбора на мундиаль Гана сыграет 3 июня против Мали.