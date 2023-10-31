Саудовская Аравия планирует принять ЧМ-2034. Австралия отказалась от турнира

Саудовская Аравия хочет принять у себя чемпионат мира по футболу 2034 года.

Изначально считалось, что фаворитом может быть Австралия, поскольку на этом континенте ещё никогда не проводился футбольный турнир такого масштаба.

Руководство Федерации футбола Австралии сообщило, что страна не будет подавать заявку на проведение Мундиаля.

"Мы пришли к выводу, что не будем бороться за возможность принять турнир 2034 года", - сказано в официальном заявлении.

Страна хочет сосредоточиться на подготовке к женскому Кубку Азии 2026 года, а также на подготовке к Клубному чемпионату мира 2029 года.

Таким образом, Саудовская Аравия остается единственной страной, которая подала заявку на проведение ЧМ-2034. Ранее инсайдеры сообщали, что крупный турнир ФИФА хочет отдать или Азии, или Океании. Стоит отметить, что ФИФА смягчила правила приема заявок на проведение Чемпионата Мира-2034.

Напомним, что Азия принимала мировое первенство в прошлом году. Чемпионат мира проходил в Катаре. Победу одержала Аргентина. Успех этой сборной позволил Лионелю Месси выиграть “Золотой мяч”.

Мундиаль 2026 года пройдет в США и Канаде. А турнир 2030 года примут сразу шесть стран: Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Уругвай та Парагвай.