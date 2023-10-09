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ФИФА смягчила правила приема заявок на проведение Чемпионата Мира-2034

Новости футбола Сегодня, 15:05
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
ФИФА смягчила правила приема заявок на проведение Чемпионата Мира-2034 ФИФА смягчила правила приема заявок на проведение Чемпионата Мира-2034

ФИФА смягчила правила подачи заявок на проведение Чемпионата мира 2034 года в отношении стадионов, как стало известно из отчета The Guardian.

Известно, что изначально в протоколе тендерных предложений на проведение Чемпионатов мира 2030 и 2034 годов требовалось 14 стадионов, из которых семь должны были быть уже построены. Однак, согласно новой информации, согласно правилам на 2034 год порог снижается только до четырех существующих стадионов, включая те, которые находятся в стадии строительства.

"Положения о тендерах требуют, чтобы ФИФА использовала требования 2030 года как основу и адаптировала их там, где это целесообразно, чтобы они соответствовали цели. Требование четырех существующих стадионов к моменту 2034 года учитывает более длительный период до турнира и обеспечивает защиту от устаревшей инфраструктуры, обеспечивая лучшее качество", - заявил представитель ФИФА.

Саудовская Аравия уже является основным фаворитом на проведение Чемпионата мира по футболу 2034 года, который доступен только для участников из Азии и Океании после того, как ФИФА недавно решила сделать Чемпионат мира 2030 года совместными усилиями Южной Америки, Юго-Западной Европы и Северной Африки.

Австралия также заинтересована в подаче заявки, хотя поддержка Саудовской Аравии исходит от стран Азии и Африки.

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