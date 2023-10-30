Лионель Месси обновил рекорд по количеству Золотых Мячей
Новости футбола 30 окт 2023, 18:28
Фото: https://twitter.com/ballondor
Аргентинский нападающий Лионель Месси выиграл Золотой Мяч-2023.
Лео выиграл для Аргентины чемпионат мира в Катаре - в статусе капитана он забил семь голов и получил приз MVP турнира. Также в его активе победа в чемпионате Франции в составе ПСЖ с 16 голами и 16 ассистами.
36-летний аргентинец опередил в голосовании Эрлинга Холанда, который выиграл требл с Манчестер Сити, и Килиана Мбаппе, который сделал хет-трик в финале ЧМ-2022 за Францию.
Благодаря этой победе Лионель Месси обновил рекорд по количеству "Золотых Мячей". Ранее он завоевывал титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. В настоящее время Лионель выступает за "Интер Майами", куда перешел летом на правах свободного агента из ПСЖ.
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