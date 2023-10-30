Аргентинский нападающий Лионель Месси выиграл Золотой Мяч-2023.

Лео выиграл для Аргентины чемпионат мира в Катаре - в статусе капитана он забил семь голов и получил приз MVP турнира. Также в его активе победа в чемпионате Франции в составе ПСЖ с 16 голами и 16 ассистами.

36-летний аргентинец опередил в голосовании Эрлинга Холанда, который выиграл требл с Манчестер Сити, и Килиана Мбаппе, который сделал хет-трик в финале ЧМ-2022 за Францию.

Благодаря этой победе Лионель Месси обновил рекорд по количеству "Золотых Мячей". Ранее он завоевывал титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. В настоящее время Лионель выступает за "Интер Майами", куда перешел летом на правах свободного агента из ПСЖ.