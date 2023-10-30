Санчо может перейти к лидеру АПЛ

Наставник "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу заинтересован в приобретении вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

Согласно информации от сайта Todofichajes, трансфер вероятен во время зимнего трансферного окна.

По данным источника, тренер лондонской команды не сомневается в том, что Санчо сможет усилить его состав и помочь “шпорам” в борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге.

Ранее уже сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов отпустить Санчо.

Недавно футболиста отстранили от тренировок с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тренером Эриком тен Хагом. В частности, английский футболист обвинил его во лжи в социальных сетях, комментируя свое отсутствие в заявке на матч против "Арсенала".

Джейдон Санчо выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2021 года. Соглашение молодого футболиста действует до лета 2026 года. За два первых сезона после перехода в "Манчестер Юнайтед" он забил девять голов и сделал шесть результативных передач в чемпионате Англии.

В текущем сезоне он провел всего 76 минут, трижды появлявшись на поле на замену.