Болельщики двух команд устроили драку прямо на поле после финала Кубка Чехии

Вчера в Пльзень состоялся финальный матч Кубка Чехии-2023/24 между местной Викторией и Спартой Прага. И этот матч завершился настоящей драмой.

Спарта выиграла со счетом 2:1, а решающий мяч Велько Бирманчевич забил на первой компенсированной минуте. А после финального свистка сиитуация абсолютно вышла из-под контроля.

Когда футболисты Спарты уже начали праздновать победу, на поле выбежали фанаты обоих команд, и устроили массовую драку. Игроков пришлось экстренно уводить в раздевалки, а полиции разнимать разбушевавшихся болельщиков.

Sparta Prag, Viktoria Plzen'i yenerek Çekya Kupası şampiyonu oldu. Maç sonu Plzen taraftarları sahaya girdi ve büyük olaylar yaşandı. pic.twitter.com/riAaAjd3uS — FutbolArena (@futbolarena) May 22, 2024

Благодаря этой победе Спарта оформила золотой дубль. В этом сезоне она также стала чемпионом Чехии.

Всего за свою историю Спарта 8 раз выигрывала Кубок Чехии. Это ее первая победа в данном турнире с 2020 года.