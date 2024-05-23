С ДНК клуба внутри. Милан презентовал домашнюю форму на сезон-2024/25
Новости футбола Сегодня, 04:04Евгений Кравченко эксперт Dailysports
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Топовые футбольные клубы продолжают представлять свои новые игровые формы на сезон-2024/25. Следующим на очереди стал Милан.
В видео, в котором Милан презентовал новую форму, клуб сделал отсылку к ДНК клуба. По ходу ролика ученные рассматривают новую форму в микроскоп и сквозь волокна видять победы Милана в форме красно-черного цвета.
Впервые в новой форме Милан сыграет уже в субботу, в матче заключительного тура Серии А против Салернитаны.
Текущий сезон Милан уже гарантировано завершает на втором месте, а значит в сезоне-2024/25 сыграет в Лиге чемпионов УЕФА. Однако ожидается, что главный тренер команды Стефано Пиоли будет уволен на этой неделе.
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