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Претендентам на Де Дзерби всё равно придётся заплатить за него Брайтону

Новости футбола Сегодня, 03:46
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Претендентам на Де Дзерби всё равно придётся заплатить за него Брайтону Претендентам на Де Дзерби всё равно придётся заплатить за него Брайтону

Недавно главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби достиг согласия со своим клубом в расторжении контракта, после чего пресса начала связывать его с новым коллективами. Но, претенденты на специалиста не смогут получить его бесплатно.

Детали данной ситуации раскрыл Альфредо Педулла. Ранее в контракте Де Дзерби с Брайтоном был прописан пункт об отступных в размере 15 миллионов евро, и даже после отставки он никуда не делся. Правда, сумма уменьшилась до пяти миллионов евро, а клаусула будет действительна до конца августа.

Де Дзерби уже связывали с несколькими командами, но без особого успеха. Считается, что итальянец хотел бы продолжить работу в Премьер-лиге, а его мечтой является Манчестер Юнайтед. Ранее специалиста связывали с клубами вне Англии, в том числе мюнхенской Баварией и туринским Ювентусом.

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