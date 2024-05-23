Претендентам на Де Дзерби всё равно придётся заплатить за него Брайтону

Недавно главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби достиг согласия со своим клубом в расторжении контракта, после чего пресса начала связывать его с новым коллективами. Но, претенденты на специалиста не смогут получить его бесплатно.

Детали данной ситуации раскрыл Альфредо Педулла. Ранее в контракте Де Дзерби с Брайтоном был прописан пункт об отступных в размере 15 миллионов евро, и даже после отставки он никуда не делся. Правда, сумма уменьшилась до пяти миллионов евро, а клаусула будет действительна до конца августа.

Де Дзерби уже связывали с несколькими командами, но без особого успеха. Считается, что итальянец хотел бы продолжить работу в Премьер-лиге, а его мечтой является Манчестер Юнайтед. Ранее специалиста связывали с клубами вне Англии, в том числе мюнхенской Баварией и туринским Ювентусом.