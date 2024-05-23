Форвард Аталанты – четвертый в истории автор хет-трика в финале еврокубка. Кто первые трое?

Вчера нигерийский форвард Аталанты Адемола Лукман оформил хет-трик, благодаря которому его команда обыграла в финале Лиги Европы Байер Леверкузен (3:0).

Тем самым Лукман вошел в историю как первый автор хет-трик в финальном матче Лиги Европы или Кубка УЕФА. Ранее бывали только случаи, когда один игрок забивал в финале 2 мяча.

Более того, Лукман лишь четвертый автор хет-трика в финале за всю историю существования еврокубков. До него это делали Ференц Пушкаш – 1960 и 1962 года, Альфредо Ди Стефано – 1960 год, Пьерино Прати – 1969.

Напомним, Аталанта впервые в своей истории выиграла еврокубок.

Всего на счету Лукмана в этом сезоне 15 голов и 8 ассистов в 43 матчах.