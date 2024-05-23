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Решение принято. Барселона достигла договоренности с новым тренером

Новости футбола Сегодня, 04:39
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Решение принято. Барселона достигла договоренности с новым тренером x.com/ManagingBarca

В ближайшее время у Барселоны все же появится новый топ-тренер.

Как сообщает Фран Мигель, каталонский клуб достиг полной договоренности с экс-тренером Баварии Ханси Фликом. Немецкий специалист мечтает тренировать Барселону и дал согласие на подписание контракта на два года.

После завершения сезона руководство Барселоны проведет финальную встречу с Фликом и окончательно подпишет с ним контракт.

Напомним, после поражения от Вильярреала (3:5) Хави заявил, что покинет пост главного тренера Барселоны. Однако позднее клубу удалось переубедить тренера остаться. Но позднее Жоана Лапорту разозлили слова Хави на пресс-конференции перед матчем с Альмерией о том, что из-за финансовых проблем, клуб не сможет бороться с Реалом за трофеи. Из-за этого Лапорта решил уволить Хави.

Флик находится без работы c сентября прошлого года, когда он был уволен из сборной Германии после череды неудачных результатов в товарищеских матчах.

Ранее Флик тренировал Баварию, с которой в сезоне-2019/20 выиграл требл.

За тур до финиша текущего сезона Барселона гарантировала себе второе место в Ла Лиге.

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