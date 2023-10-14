Санчо может продолжить карьеру в Италии

Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо находится в списке трансферных целей Ювентуса, сообщает Calciomercato.сom.



Туринцы в январе могут попытаться воспользоваться ситуацией вокруг игрока, который конфликтует с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.

Ранее мы сообщали, что Манчестер Юнайтед оценил своего вингера в 50 миллионов фунтов стерлингов. Если покупателей на футболиста не найдется, то он в январе может уйти в аренду. При таком варианте клуб готов взять на себя компенсацию его еженедельной зарплаты в 300 тысяч фунтов.

Санчо продолжает оставаться отстраненным от первой команды Юнайтед. Клуб запретил футболисту пользоваться всеми помещениями первой команды на базе.

Напомним, что Джейдон Санчо выступает за Манчестер Юнайтед с 2021 года. Сумма трансфера из дортмундской Боруссии составила 73 миллиона фунтов, игрок подписал контракт с английским клубом до 2026 года. Всего в составе «красных дьяволов» вингер провел 82 матча, в которых забил 12 голов и сделал шесть результативных передач. Трансфермаркт оценивает англичанина в 32 миллиона евро.