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Известна потенциальная замена Саутгейту в сборной Англии. Возможный преемник работал в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 04:41
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Известна потенциальная замена Саутгейту в сборной Англии. Возможный преемник работал в АПЛ Известна потенциальная замена Саутгейту в сборной Англии. Возможный преемник работал в АПЛ

Недавние заявления о том, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после чемпионата Европы может принять Манчестер Юнайтед или вообще закончить карьеру, побудили руководство местной футбольной ассоциации задуматься над потенциальной заменой для специалиста.

Так, согласно The Daily Telegraph, таковой может быть Маурисио Почеттино, который во вторник был уволен с поста главного тренера Челси. Считается, что аргентинца хорошо знает технический директор футбольной ассоциации Англии Джон МакДермотт, на плечи которого и ляжет бремя поиска замены Саутгейту.

Почеттино себя зарекомендовал тем, что сделал значительный вклад в развитие молодых английских футболистов, которые попали в основную сборную, в том числе – полузащитника Челси Коула Палмера.

Правда, аргентинский специалист является не единственным кандидатом. На роль преемника Саутгейта также рассматривается Томас Тухель, который недавно был уволен с поста главного теренера Баварии.

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