Саутгейт шокировал заявлением о своём будущем на фоне слухов о Манчестер Юнайтед

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в последнее время тесно связан с работой в Манчестер Юнайтед, но последнее заявление наставника «трёх львов» о своём будущем может расстроить фанатов «красных дьяволов».

53-летний специалист вообще припустил, что может закончить тренерскую карьеру по окончанию чемпионата Европы 2024 года:

«Я работаю в этом здании более десяти лет (Саутгейт с 2011 года работает в структуре Футбольной ассоциации Англии, – прим.) и, конечно, амбициями всегда было выиграть турнир. Пока нам нечего рассматривать, пока мы это не сделаем. Но если нам удастся, то, возможно, я закончу карьеру и ничего не буду делать», – цитирует Саутгейта Goal.

Саутгейт с 2016 года возглавляет сборную Англии, с которой достиг четвертого места на чемпионате мира 2018 года и серебра Евро-2020.