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«Скала» Джонсон и Усик снимутся в одном фильме. О чём он будет?

Новости MMA Сегодня, 03:23
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
«Скала» Джонсон и Усик снимутся в одном фильме. О чём он будет? «Скала» Джонсон и Усик снимутся в одном фильме. О чём он будет?

Присутствие бойца WWE Дуэйна «Скалы» Джонсона в кинематографе нас не удивляет никоим образом и в том числе как актёр он в основном сделал себе имя. Но вот вместе с ним в одном фильме снимется довольно необычный герой.

Так, сейчас готовится фильм о легенде смешанных единоборств Марке Керре, который в 1997-2000 годах выиграл три турнира по версии UFC и WVC, в основном побеждая соперников досрочно на первых минутах поединков. Как раз таки Джонсону отведена роль Керра.

Но в фильме также снимется и недавний абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик, который будет играть роль Игоря Волчанчина. Украинец дважды соревновался с Керром. Первый бой в сентябре 1999 года признали таким, что не состоялся, из-за запрещенных ударов Волчанчина.

Повторный поединок прошел в декабре 2000 года и там уже Волчанчин одержал победу единогласным решением судей. Из известных спортсменов также можно отметить чемпиона ММА Райана Бейдера, а из актрис мы сможем увидеть исполнительницу роли жены Роберта Оппенгеймера Кетрин в нашумевшей ленте об американском ядерном физике Эмили Блант.

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