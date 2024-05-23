«Скала» Джонсон и Усик снимутся в одном фильме. О чём он будет?

Присутствие бойца WWE Дуэйна «Скалы» Джонсона в кинематографе нас не удивляет никоим образом и в том числе как актёр он в основном сделал себе имя. Но вот вместе с ним в одном фильме снимется довольно необычный герой.

Так, сейчас готовится фильм о легенде смешанных единоборств Марке Керре, который в 1997-2000 годах выиграл три турнира по версии UFC и WVC, в основном побеждая соперников досрочно на первых минутах поединков. Как раз таки Джонсону отведена роль Керра.

Но в фильме также снимется и недавний абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик, который будет играть роль Игоря Волчанчина. Украинец дважды соревновался с Керром. Первый бой в сентябре 1999 года признали таким, что не состоялся, из-за запрещенных ударов Волчанчина.

Повторный поединок прошел в декабре 2000 года и там уже Волчанчин одержал победу единогласным решением судей. Из известных спортсменов также можно отметить чемпиона ММА Райана Бейдера, а из актрис мы сможем увидеть исполнительницу роли жены Роберта Оппенгеймера Кетрин в нашумевшей ленте об американском ядерном физике Эмили Блант.