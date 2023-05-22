С "Ювентуса" вновь сняли очки в Серии А: детали наказания
Новости футбола Сегодня, 15:30
"Ювентус"
Апелляционный суд Федерации футбола Италии лишил туринский “Ювентус” 10 очков в чемпионате Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.
Такое наказание наложено на клуб за фиктивный прирост капитала. “Юве” может подать апелляцию.
Напомним, что в январе “Ювентус” уже был лишен 15 очков за данное нарушение, но затем клубу удалось обжаловать данное решение суда, и очки вернули.
Таким образом, у “Ювентуса” стало 59 очков. Клуб теперь занимает седьмое место и не попадает в зону еврокубков.
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