Матич спас "Рому" от поражения в домашнем матче Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии “Рома” на своем поле сыграла вничью с “Салернитаной” со счетом 2:2.

На 12-й минуте счет открыл Антонио Кандрева, но в начале второго тайма равновесие восстановил Стефан Эль-Шаарави. На 54-й минуте гостей вперед вывел Булайе Диа. В концовке встречи римский клуб от поражения спас Неманья Матич.

“Рома”, набрав 60 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. “Салернитана” с 39 очками занимает 15-е место.

“Рома” – “Салернитана” - 2:2 (0:1)

Голы: Кандрева, 12 - 0:1, Эль-Шаарави, 47 - 1:1, Диа, 54 - 1:2, Матич, 83 - 2:2

“Рома”: Патрисиу, Смоллинг, Рожер (Льоренте, 46), Бове, Залевски, Вейналдум (Абрахам, 67), Камара (Кристанте, 74), Сольбаккен (Пеллегрини, 46), Белотти, Тахирович (Матич, 46), Эль-Шаарави.

“Салернитана”: Очоа, Дьомбер (Ловато, 71), Данилюк, Пирола (Трост-Эконг, 78), Брадарич, Кастанос (Маццокки, 59), Кандрева (Бутхейм, 78), Кулибали, Бохинен (Вильена, 71), Пентек, Диа.

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