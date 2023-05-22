Поражения "Барселоны" и "Реала", крупная победа "Атлетико": результаты 35-го тура Ла Лиги

Состоялись матчи 35-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить поражения “Барселоны” от “Реала Сосьедад” и “Реала” от “Валенсии”, а также крупную победу “Атлетико” над “Осасуной”.

“Барселона” – “Реал Сосьедад" - 1:2 (0:1)

Голы: Мерино, 5 - 0:1, Серлот, 72 - 0:2, Левандовски, 90 - 1:2

“Валенсия” – “Реал” - 1:0 (1:0)

Гол: Лопес, 33 - 1:0

“Атлетико” – “Осасуна” - 3:0 (1:0)

Голы: Карраско, 44 - 1:0, Сауль, 62 - 2:0, Корреа, 82 - 3:0

“Атлетик” – “Сельта” - 2:1 (1:0)

Голы: Уильямс, 5 - 1:0, Ларсен, 50 - 1:1, Беренгер, 54 - 2:1

“Жирона” – “Вильярреал” - 1:2 (1:1)

Голы: Пино, 9 - 0:1, Лопес, 24 - 1:1, Морено, 90 - 1:2

“Райо Вальекано” – “Эспаньол” - 1:2 (1:1)

Голы: Дардер, 23 - 0:1, де Томас, 42 (с пенальти) - 1:1, Меламед, 59 - 1:2

“Хетафе” – “Эльче” - 1:1 (1:1)

Голы: Эль-Хаддади, 8 - 1:0, Бойе, 45 - 1:1

“Альмерия” – “Мальорка” - 3:0 (2:0)

Голы: Лазаро, 12 - 1:0, Лазаро, 42 - 2:0, Лазаро, 58 - 3:0

“Кадис” – “Вальядолид” - 2:0 (0:0)

Голы: Бонгонда, 69 - 1:0, Бонгонда, 76 (с пенальти) - 2:0

“Севилья” – “Бетис” - 0:0

Положение команд: “Барселона” - 85, “Атлетико” - 72, “Реал” - 71, “Реал Сосьедад” - 65, “Вильярреал" - 60, “Бетис” - 56, “Атлетик” - 58, “Жирона”, “Севилья” - 48, “Осасуна” - 47, “Райо Вальекано” - 46, “Мальорка” - 44, “Валенсия” - 40, “Альмерия”, “Сельта” - 39, “Кадис” - 38, “Хетафе”, “Вальядолид” - 35, “Эспаньол” - 34, “Эльче” - 20.

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