Руни обещает большие перемены в Бирмингеме

Новый наставник “Бирмингема” Уэйн Руни объяснил, как планирует изменить игру своей новой команды.

По словам легенды английского футбола, он недавно разговаривал с игроками и попросил их быть откровенными с ним.

"Я хочу изменить стиль игры команды. Раньше она слишком много времени проводила в обороне, и мне это не нравится. Однако в новой тактике все игроки должны быть задействованы, и сейчас у нас это не получается. Может быть, я прошу слишком многого? Если не получится, то мы будем искать другой подход", - приводил слова Руни ITASportPress.

"Бирмингем Сити" по итогам 13 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе команды 18 очков и она еще имеет все шансы на место в плей-офф за выход в элиту английского сезона.

Следующий матч подопечные Руни проведут 28 октября в гостях против "Саутгемптона".

38-летний Уэйн Руни начал тренерскую карьеру в 2019 году. Последним его клубом был американский “Ди-Си Юнайтед”.