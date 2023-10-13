Уэйн Руни рассказал, почему вернулся в Англию

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни рассказал, что подтолкнуло его вернуться на родину.

На днях звездный наставник принял решение присоединиться к "Бирмингему".

Руни объяснил, что, хотя его целью было приобретение опыта и дальнейшее развитие в США, он был очень рад возможности вернуться в Англию и тренироваться там.

По словам бывшего игрока сборной Англии, "Бирмингем" - большой клуб с понятными ему амбициями и стремлением двигаться вперед. Он также выразил желание быть частью исторической попытки вернуть успех в этот клуб.

На данный момент "Бирмингем Сити" занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков из 11 матчей. Следующий матч команда проведет против "Мидлсбро" 21 октября на выезде.

37-летний Уэйн Руни, известен своими выступлениями за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", начал свою тренерскую карьеру в 2019 году.