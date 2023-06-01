Роналду рассказал, где будет играть в следующем сезоне

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду заявил, что он не собирается уходить из саудовского клуба.

“Я счастлив здесь, хочу и буду продолжать. Верю, что если работа продолжится в том же духе, саудовская лига войдёт в топ-5 сильнейших в мире”, - сказал Роналду в интервью пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что португалец разочарован уровнем чемпионата Саудовской Аравии и недоволен жизнью в стране, и задумался о смене клуба.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 19 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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