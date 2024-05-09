В сети нашли пост героя Реала в 2012 году. Содержание всех удивило
Вчера опытный нападающий Реала Хоселу стал главным героем ответного матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА против Баварии.
Хоселу появился на замену на 81-й минуте, а до конца основного времени успел оформить дубль и вывести свою команду в финал.
После этого фанаты нашли пост Хоселу в социальной сети X, который он написал еще в 2012 году. В нем нападающий искал ссылку на трансляцию матча Реала:
“Кто-нибудь может дать мне хорошую ссылку для просмотра Мадрида?”, – написал Хоселу.
Дело в том, что Хоселу является воспитанником и болельщиком Реала с детства. После двух сезонов в Кастилье он в 2012 году перешел в Хоффенхайм. После этого он успел поиграть в составе Сток Сити, Ганновера, Айнтрахта, Депортиво, Алавеса, Ньюкасла и Эспаньола.
Минувшим летом Реал Мадрид неожиданно арендовал 34-летнего форварда у Эспаньола с правом выкупа за 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне он уже отличился 16 голами в 46 матчах во всех турнирах.