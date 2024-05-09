EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола В сети нашли пост героя Реала в 2012 году. Содержание всех удивило

В сети нашли пост героя Реала в 2012 году. Содержание всех удивило

Новости футбола Сегодня, 11:25
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
В сети нашли пост героя Реала в 2012 году. Содержание всех удивило David Ramos/Getty Images

Вчера опытный нападающий Реала Хоселу стал главным героем ответного матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА против Баварии.

Хоселу появился на замену на 81-й минуте, а до конца основного времени успел оформить дубль и вывести свою команду в финал.

После этого фанаты нашли пост Хоселу в социальной сети X, который он написал еще в 2012 году. В нем нападающий искал ссылку на трансляцию матча Реала:

“Кто-нибудь может дать мне хорошую ссылку для просмотра Мадрида?”, – написал Хоселу.

Дело в том, что Хоселу является воспитанником и болельщиком Реала с детства. После двух сезонов в Кастилье он в 2012 году перешел в Хоффенхайм. После этого он успел поиграть в составе Сток Сити, Ганновера, Айнтрахта, Депортиво, Алавеса, Ньюкасла и Эспаньола.

Минувшим летом Реал Мадрид неожиданно арендовал 34-летнего форварда у Эспаньола с правом выкупа за 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне он уже отличился 16 голами в 46 матчах во всех турнирах.

Связанные команды и лиги
Реал Мадрид Лига Чемпионов
Популярные новости
Официально. Барселона продлила контракт с молодым талантом и прописала внушающую клаусулу Новости футбола Сегодня, 08:03 Официально. Барселона продлила контракт с молодым талантом и прописала внушающую клаусулу
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Сегодня, 06:12 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Был офсайд? Центральный защитник Баварии считает, что у него "украли" гол Новости футбола Сегодня, 02:15 Был офсайд? Центральный защитник Баварии считает, что у него "украли" гол
Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру Новости футбола Вчера, 12:53 Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру
Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион Новости футбола Вчера, 12:39 Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион
Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина Новости футбола Вчера, 08:29 Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:39 Барселона полностью договорилась о трансфере чемпиона мира-2022 Новости футбола Сегодня, 12:10 Боруссия Дортмунд заработает больше денег, если проиграет финал ЛЧ. Как так вышло? Новости бокса Сегодня, 12:05 "Тяжелая работа сделана". Усик завершил тренировочный лагерь перед мегабоем против Фьюри Новости футбола Сегодня, 11:43 Серия А назвала лучшего тренера в прошлом месяце Новости футбола Сегодня, 11:25 В сети нашли пост героя Реала в 2012 году. Содержание всех удивило Новости футбола Сегодня, 11:14 Доминация Боруссии. WhoScored назвал лучших игроков полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 11:04 Байер и Ювентус интересуются звездой сенсационной Жироны Новости тенниса Сегодня, 10:48 Надаль стартовал с тяжелой победы на турнире в Риме Новости футбола Сегодня, 10:34 Клуб МЛС подписал профессиональный контракт с 14-летним вундеркиндом Новости футбола Сегодня, 10:31 Полузащитник Реала травмировался в матче с Баварией. Его участие в финале ЛЧ - под вопросом
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Байер – Рома прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года от Сергея Коваля Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей Сегодня Даллас Старз — Колорадо Эвеланш прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Сидней – Централ Кост Маринерс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Керамика Клеопатра – Аль Гаиш прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей 10 мая 2024 Словакия – Германия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей 10 мая 2024 Швейцария – Норвегия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Модерн Фьюче – Национальный Банк Египта прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Эль-Гуна – Фарко прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года